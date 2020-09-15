Трампу предрекли шквал шуток за МиГ-29 на предвыборных постерах

https://static.news.ru/photo/ff156ab2-f76c-11ea-bab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: politico.com

Предвыборный штаб Дональда Трампа опубликовал новый рекламный плакат. На нём изображены американские солдаты, которые идут на фоне летящих в небе истребителей. Надпись гласит: «Поддержи наши войска».

Однако военный эксперт узнал в самолётах российские истребители МиГ-29. Кроме того, сами солдаты несут в руках автоматы системы Калашникова, о чем можно судить по форме пламегасителей.

По данным «Политики сегодня», один из разработчиков американских F-16 Пьер Спрей подтвердил журналистам, что на постере изображены именно российские самолёты.

Это определённо МиГ-29. Я рад видеть, что он (Трамп. — NEWS.ru) поддерживает наши войска, — иронично сказал специалист.

В издании уверены, что картинка с истребителями была взята с графического файлообменника, где можно найти разные стоковые снимки, в том числе из раздела с названием «Военные силуэты солдат и военно-воздушных сил на фоне закатного неба».

При этом научный сотрудник Института США и Канады политолог Александра Филиппенко считает, что подобная ошибка штаба не должна доставить Трампу серьёзные проблемы в предвыборной кампании. Максимум, чем отделается действующий президент США — шквал шуток от интернет-пользователей и противников хозяина Белого дома.