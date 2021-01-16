Трампу предложили закрыть доступ на брифинги разведки после ухода с поста

https://static.news.ru/photo/2bd73e8a-58e9-11eb-aebe-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: shealah_craighead/Keystone Press Agency/Global Look Press

Председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса США демократ Адам Шифф заявил, что действующему президенту страны Дональду Трампу после ухода с поста нужно закрыть доступ к разведбрифингам, традиционно проводимым для бывших глав государства.

Ни при каких обстоятельствах для этого президента нельзя больше проводить разведбрифинги ни сейчас, ни в будущем. Я не думаю, что ему можно доверять конфиденциальную информацию сейчас или в будущем, — сказал конгрессмен в эфире телеканала CBS.

Шифф активно поддерживал первую попытку объявить импичмент Трампу. В 2019 году палата представителей утвердила решение об отстранении президента. Республиканца обвинили в том, что он в своих личных политических интересах оказывал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Сенат в начале 2020 года оправдал Трампа.

13 января палата представителей, в которой демократы удерживают большинство, вновь одобрила резолюцию об импичменте. В этот раз президента обвинили в подстрекательстве к мятежу. 6 января его сторонники ворвались в здание конгресса, чтобы не допустить утверждения итогов выборов, на которых победу одержал демократ Джо Байден. Решение об импичменте поддержали в том числе и некоторые республиканцы. Трамп, таким образом, стал первым американским президентом, дважды подвергнутым импичменту. Впрочем, процедуру не успеют довести до истечения срока полномочий главы государства.

Ранее NEWS.ru приводил результаты социологического опроса, согласно которым больше половины американцев считают, что Трамп должен быть привлечён к уголовной ответственности за события 6 января.