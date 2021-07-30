Трампа обвинили в давлении на Минюст США после выборов

Попавшие в распоряжение американских конгрессменов документы свидетельствуют о том, что бывший президент США Дональд Трамп в декабре 2020 года пытался оказывать давление на Министерство юстиции с целью отмены итогов выборов главы государства. Об этом сообщает ТАСС.
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Подчёркивается, что Трамп просил сказать, что выборы не были чистыми, а остальное «предоставить» ему и конгрессменам-республиканцам. При этом бывший глава Белого дома угрожал Донохью и Розену потерей должностей, если они откажутся выполнить его просьбу.
Ранее Трамп заявил, что за время президентства Джо Байдена США вышли за рамки социализма и движутся к коммунизму. По его мнению, страна становится коммунистической, «когда нет прессы, с которой можно бы пообщаться».