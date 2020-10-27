Трамп заявил о зависти РФ к военной мощи США

https://static.news.ru/photo/fe1d08fe-18d2-11eb-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Россия и КНР испытывают чувство зависти к США из-за их военного превосходства, заявил действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп во время своего выступления в Висконсине.

По словам Трампа, США удалось перестроить свою армию таким образом, что страна вышла на лидирующие позиции в военной сфере, хотя такого никто не ожидал, передаёт РБК.

Мы инвестировали $2,5 трлн в Вооружённые силы США, <...> и у нас есть лучшая военная техника в мире. Нам завидуют по всему миру: Россия и Китай. Мы предмет зависти для всего мира. У нас лучшая во всем мире военная техника, которая произведена в США, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Также Трамп отметил, что ядерное вооружение страны находится на данный момент в наилучшем виде, но выразил надежду на то, что его никогда не придётся использовать. Он подчеркнул, что военная мощь нужна США для сохранения мира, который они собираются поддерживать с помощью силы.

Как писал NEWS.ru ранее, посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов заявил, что у Москвы и Вашингтона остаются серьёзные расхождения по вопросу разоружения. Уровень доверия между странами — участницами Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) «катастрофически снижается», констатировал он.