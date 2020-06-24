Трамп заявил о слежке за своим штабом сторонниками Обамы в 2016 году

https://static.news.ru/photo/4866fed2-b65a-11ea-965b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Oliver Contreras/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил о слежке за своим штабом в 2016 году. По его словам, этим занимались работники администрации Барака Обамы.

Они устраивали слежку за моим избирательным штабом, они не должны были устраивать слежку за штабом. Такого за всю историю нашей страны не происходило. Администрация Обамы занималась слежкой за штабом, — цитирует его заявление ТАСС.

Американский лидер также добавил, что если бы в 2016 году на выборах победили демократы, то на сегодняшний день «многим бы дали тюремные сроки на 50 лет».

Трамп отдельно отметил решение суда в отношении генерала Майкла Флинна.

Он первый. Его оправдали. Я хочу поздравить его. Он прошёл через многое. Он проявил невероятное мужество, — заявил президент США.

Такие действия со стороны своего предшественника и его штаба Трамп расценил как государственную измену. Генеральный прокурор США Уильям Барр ранее принял участие в расследовании, в ходе которого выяснилось, что слежка американских спецслужб за предвыборной кампанией нынешнего президента в 2016 году не исключена.

Как сообщал NEWS.ru, брат экс-лидера США Барака Обамы Малик попытался доказать незаконность президентства своего брата. Для этого он представил его свидетельство о рождении.