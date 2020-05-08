Трамп заявил о «переходе к величию» в американской экономике

https://static.news.ru/photo/a3525fa6-91b8-11ea-a48e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская экономика вступила в фазу «перехода к величию». Эта стадия наступила после спада из-за пандемии.

Трамп предрёк, что будущий год будет для экономики «грандиозным», так как ожидается большой всплеск спроса.

Переход к величию — это то, где мы сейчас и что мы начинаем, — цитирует американского лидера Reuters.

Президент добавил, что он ожидает возвращения туда, «где все были». Он считает, что уже в третьем квартале наступит переход, который продемонстрирует «интересные цифры», а четвёртый квартал будет и вовсе «хорошим или даже лучше».

Ранее NEWS.ru сообщал, что в администрации Дональда Трампа заявили, что экономика США начала восстанавливаться от удара пандемии COVID-19 и в 2021 году её ждёт стремительное развитие.