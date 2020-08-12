Трамп заявил о готовности США произвести 600 млн доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/80e40840-dc7f-11ea-bd02-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kevin Dietsch/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сообщил, что три варианта вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные американскими учёными, подошли к финальной стадии клинических испытаний.

Как передают «Невские новости», в ходе пресс-конференции Трамп заявил, что после одобрения специалистов США произведут 600 млн доз вакцины. По словам президента, производство и закупка 100 млн доз уже согласованы с компанией Moderna, власти страны ведут переговоры по этому вопросу с другими фармацевтическими фирмами и ожидают поставку ещё 500 млн доз вслед за первой партией. Трамп также отметил, что после того как управление по санитарному надзору признает вакцину безопасной, доставить препарат нуждающимся готовы американские военные.

11 августа президент России Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19. Препарат, разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, получил название «Спутник V». По словам президента, эффективность вакцины испытала на себе его дочь, писал NEWS.ru.