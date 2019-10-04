https://static.news.ru/photo/cd23177c-e73a-11e9-9afe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому иммигранты не смогут въехать в страну без медицинского страхового полиса или средств на покрытие медстраховки.

Новое распоряжение вступит в силу 3 ноября 2019 года. Об этом сообщил The Wall Street Journal .

В документе также отмечается, что при пересечении американской границы у иностранцев должна быть страховка, действительная в течение 30 дней.

На иммигрантов, которые получили визу до вступления распоряжения в силу, оно не распространяется. Так же, как и на детей и родителей американских граждан.

Новые правила не затронут обладателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. Постоянные жители страны, люди, претендующие на убежище и статус беженца, будут пересекать границу по старым правилам.

Ранее Трамп включил Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на территории США без визы в течение 90 дней, писал News.ru.