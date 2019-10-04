Американский президент Дональд Трамп подписал распоряжение, согласно которому иммигранты не смогут въехать в страну без медицинского страхового полиса или средств на покрытие медстраховки.
Новое распоряжение вступит в силу 3 ноября 2019 года. Об этом сообщил
В документе также отмечается, что при пересечении американской границы у иностранцев должна быть страховка, действительная в течение 30 дней.
На иммигрантов, которые получили визу до вступления распоряжения в силу, оно не распространяется. Так же, как и на детей и родителей американских граждан.
Новые правила не затронут обладателей каких-либо других виз, кроме иммигрантских. Постоянные жители страны, люди, претендующие на убежище и статус беженца, будут пересекать границу по старым правилам.
Ранее Трамп включил Польшу в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на территории США без визы в течение 90 дней, писал News.ru.
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