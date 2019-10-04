https://static.news.ru/photo/8c7e9824-e6c5-11e9-b850-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша включена в программу, позволяющую иностранным гражданам находиться на территории США без визы в течение 90 дней, сообщил американский лидер Дональд Трамп.

Я скоро буду подписывать и уже подписал некоторые предварительные документы, мы предоставим Польше полную отмену виз, — сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Ранее президенты Польши и Соединённых Штатов Анджей Дуда и Дональд Трамп подписали совместную декларацию о сотрудничестве в оборонной сфере. По словам главы Белого дома, часть войск будет переброшена на территорию республики из других европейских стран. Он отметил, что это не связано с российской угрозой, писал News.ru.