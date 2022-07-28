Трамп подаст в суд на CNN за клевету New York Post: Трамп подаст в суд на CNN за клевету

Фото: White House/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп собирается подать в суд на телекомпанию CNN из-за того, что та распространяла «порочащие его заявления», пишет 28 июля издание New York Post. По его сведениям, Трамп намерен принимать меры и в отношении других СМИ.

Я сообщил CNN о своем намерении подать в суд в связи с их неоднократными клеветническими заявлениями в отношении меня, — цитирует газета заявление Трампа.

По словам Трампа, некоторые СМИ опорочили его и «обманывали общественность» по вопросам президентских выборов 2020 года.

Адвокат Трампа Джеймс Трасти добавил, что телекомпания CNN публиковала порочащие экс-президента заявления порядка 7,7 тыс. раз. Он выступил с заявлением, в котором призвал журналистов CNN на протяжении 10 дней внести в свои материалы правки и принести Трампу извинения. Речь идет обо всех сообщениях и передачах, в которых шла речь о Трампе. В противном случае адвокат обещает добиваться справедливости и возмещения морального ущерба через суд.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что его страна рискует повторить судьбу Советского Союза. По его словам, главная угроза США сейчас исходит изнутри.