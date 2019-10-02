https://static.news.ru/photo/5dd88ea8-d80b-11e9-bd5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yuri Gripas/ZUMAPRESS.com

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность потерял 119 позиций в рейтинге самых богатых людей в Соединённых Штатах по версии журнала Forbes.

В настоящее время американский лидер занимает 275-е место из 400, а его состояние второй год неизменно составляет $3,1 млрд.

При этом в 2018 году он ещё находился на 16 позиций выше, чем в 2019 году.

Кроме того, отмечает издание , бизнес Трампа терпит убытки в связи с нежеланием девелоперов называть строительные объекты именем действующего президента США.

Общее состояние 25 богатейших семей на планете за год увеличилось на 24% и достигло $1,4 трлн.

Ранее News.ru писал о том, что американская семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart, стала самой богатой на планете по версии агентства Bloomberg. Общее состояние оценивается в $190,5 млрд, увеличившись за год на $39 млрд. На втором месте в рейтинге оказалась семья Марс, контролирующая одноимённую компанию, известную своими шоколадными батончиками на весь мир. Замыкают тройку самых богатых семей в мире братья Чарльз и Дэвид Кохи, владеющие корпорацией Koch Industries.