https://static.news.ru/photo/19dc86dc-de28-11e9-aa19-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп назвал позором поведение его соперника по выборам бывшего вице-президента Джо Байдена. Американский лидер заявил, что сын политика Хантер Байден получал деньги от Украины и Китая.

Лидер подчеркнул, что Китай хотел бы видеть Байдена на посту президента Штатов, так как он отменит заключение торговой сделки. Политик уточнил, что не беспокоится из-за возможности импичмента, о которой заявляют некоторые члены Демократической партии.

Конфликт между Трампом и семьёй Байденов оказался в центре внимания после сообщений СМИ о беседе глав США и Украины в июле 2019 года. Журналисты заявили, что Трамп давил на украинского коллегу Владимира Зеленского, требуя начать расследование против Байдена-младшего, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, Трамп рассказал, о чём разговаривал с Зеленским по телефону в июле. По его словам, беседа в большей степени носила «поздравительный характер». Американский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность.