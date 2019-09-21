https://static.news.ru/photo/71d8f208-dd51-11e9-8a0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп рассказал, о чём разговаривал с украинским главой Владимиром Зеленским по телефону в июле.

По его словам, разговор в большей степени носил «поздравительный характер». Американский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность, передаёт РИА Новости .

Одной из тем беседы стала борьба с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане Штатов.

Также она касалась коррупции, которая имеет место быть, того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине, — заявил Трамп.

Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на Зеленского.