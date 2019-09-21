Президент США Дональд Трамп рассказал, о чём разговаривал с украинским главой Владимиром Зеленским по телефону в июле.
По его словам, разговор в большей степени носил «поздравительный характер». Американский лидер поздравил коллегу со вступлением в должность, передаёт
Одной из тем беседы стала борьба с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане Штатов.
Также она касалась коррупции, которая имеет место быть, того, что мы не хотим, чтобы наши люди, такие как вице-президент Байден и его сын, вносили вклад в коррупцию, которая уже есть на Украине, — заявил Трамп.
Ранее News.ru писал о том, что кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на Зеленского.