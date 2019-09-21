https://static.news.ru/photo/74ef93ba-dd02-11e9-84cb-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Tommy Galante/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что глава Белого дома Дональд Трамп может оказывать давление на украинского президента Владимира Зеленского.

Речь идёт о телефонном разговоре между лидерами США и Украины, который состоялся 25 июля. Байден считает, что в ходе переговоров Трамп настаивал на расследовании в отношении сына Джо Байдена Хантера, входившего в совет директоров частной украинской газовой компании Burisma Holdings, передаёт Reuters .

Это чрезмерное злоупотребление властью. Позвонить по телефону иностранному лидеру, который ищет помощи в Соединённых Штатах, спросить обо мне и намекать на что-то, это возмутительно, — сказал Байден.

По словам Байдена, Трамп просил Зеленского расследовать информацию об угрозах со стороны бывшего вице-президента прекратить помощь Киеву, если не будет уволен прокурор, занимающийся расследованием дела относительно украинской газовой компании, с которой был связан Хантер Байден.

Трамп знает, что я буду колотить по нему как по барабану, и использует злоупотребление властью и другие возможности президентства, чтобы попытаться сделать что-то, что меня бы задело, — подчеркнул кандидат от демократов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что Трамп «давил» на своего украинского коллегу во время телефонных переговоров в июле. Пристайко подчеркнул, что в курсе разговора лидеров двух стран. Зеленский имеет полное право оставить эту информацию в тайне, а вот Трамп может предоставить содержание разговора американским следователям, пояснил он.

Американский лидер не остался в стороне от комментариев к этой ситуации. 21 сентября он написал в соцсетях, что не обсуждал по телефону с украинским лидером Владимиром Зеленским «ничего противозаконного». Эту историю политик считает «сфабрикованной» и указывает на тех, кому это выгодно, писал News.ru.