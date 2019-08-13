Белый дом отложил введение новых пошлин на товары из Китая, чтобы не нанести ущерба американским покупателям перед Рождеством. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
По мнению главы Белого дома, США это «делают для рождественского периода», чтобы избежать негативного влияния на покупателей, передаёт
Трамп принял решение отложить введение пошлин в размере 10% на некоторые категории импортируемых из Китая товаров после состоявшихся 12 августа американо-китайских телефонных переговоров, сообщает
Ранее торгпред США сообщил, что откладывает до 15 декабря введение пошлин в 10% на некоторые китайские товары, включая смартфоны и ноутбуки.
Как писал News.ru, Вашингтон не исключает снятия пошлин с Китая, если переговоры в сентябре сдвинутся с мёртвой точки. По словам экономического советника главы Белого дома Лоуренса Кудлоу, цель Вашингтона — обнуление пошлин и снятие торговых барьеров.