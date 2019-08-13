Модель и актёр Джош Клосс заявил, что певица Кэти Перри домогалась до него. По его словам, артистка публично стянула с него штаны, оголив гениталии.

Инцидент произошёл на вечеринке, которую устроила исполнительница, рассказал он в своём Instagram. Я просто говорю это сейчас, потому что наша культура основана на доказательстве того, что мужчины с властью извращены....