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Трамп рассказал, почему американцы не узнают точных результатов выборов

15:59, 17 сентября 2020
Фото: Keiko Hiromi /Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что граждане никогда не узнают точных результатов голосования на президентских выборах в 2020 году.

По его словам, причина этого в рассылке американцам бюллетеней по почте, которые они якобы не запрашивали. Хозяин Белого дома отметил, что это катастрофа.

Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться «избирателям» или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, — посетовал американский лидер в своём Twitter.

По его мнению, именно этого «некоторые и добиваются». Он призвал прекратить рассылку бюллетеней, а гражданам предложил идти голосовать на избирательных участках как раньше, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть жителей США не доверяют заявлениям своего президента Дональда Трампа касательно пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos.

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