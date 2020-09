Трамп рассказал, почему американцы не узнают точных результатов выборов

По его словам, причина этого в рассылке американцам бюллетеней по почте, которые они якобы не запрашивали. Хозяин Белого дома отметил, что это катастрофа.

По его мнению, именно этого «некоторые и добиваются». Он призвал прекратить рассылку бюллетеней, а гражданам предложил идти голосовать на избирательных участках как раньше, передаёт РИА Новости.