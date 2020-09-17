Трамп рассказал, почему американцы не узнают точных результатов выборов

https://static.news.ru/photo/9ccfbed0-f8e7-11ea-a96c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi /Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что граждане никогда не узнают точных результатов голосования на президентских выборах в 2020 году.

По его словам, причина этого в рассылке американцам бюллетеней по почте, которые они якобы не запрашивали. Хозяин Белого дома отметил, что это катастрофа.

Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться «избирателям» или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, — посетовал американский лидер в своём Twitter.

По его мнению, именно этого «некоторые и добиваются». Он призвал прекратить рассылку бюллетеней, а гражданам предложил идти голосовать на избирательных участках как раньше, передаёт РИА Новости.

Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to âvotersâ, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2020