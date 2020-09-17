Трамп рассказал, почему американцы не узнают точных результатов выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что граждане никогда не узнают точных результатов голосования на президентских выборах в 2020 году.
По его словам, причина этого в рассылке американцам бюллетеней по почте, которые они якобы не запрашивали. Хозяин Белого дома отметил, что это катастрофа.
Из-за нового и беспрецедентно огромного количества незапрашиваемых бюллетеней, которые будут отправляться «избирателям» или куда-нибудь еще в этом году, результаты выборов 3 ноября могут быть никогда точно не определены, — посетовал американский лидер в своём Twitter.
По его мнению, именно этого «некоторые и добиваются». Он призвал прекратить рассылку бюллетеней, а гражданам предложил идти голосовать на избирательных участках как раньше, передаёт РИА Новости.
Because of the new and unprecedented massive amount of unsolicited ballots which will be sent to âvotersâ, or wherever, this year, the Nov 3rd Election result may NEVER BE ACCURATELY DETERMINED, which is what some want. Another election disaster yesterday. Stop Ballot Madness! https://t.co/3SMAk9TC1a
Ранее NEWS.ru писал о том, что большая часть жителей США не доверяют заявлениям своего президента Дональда Трампа касательно пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos.