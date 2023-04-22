Трамп раскрыл содержание и стоимость своей новой книги Трамп сообщил о скором выходе своей новой книги с письмами, фотографиями и комментариями

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал выход своей новой книги. По его словам, она будет содержать письма, фотографии и комментарии политика. Соответствующее объявление Трамп оставил на своей странице в социальной сети Truth Social, передает РИА Новости.

Моя новая книга выходит на следующей неделе! Невероятная коллекция писем, фотографий и моих комментариев ко всему этому, — написал Трамп.

Он также оставил ссылку на сайт интернет-магазина, который займется продажами произведения бывшего главы государства. На сайте указано, что книгу, получившую название «Письма Трампу», можно будет приобрести с 25 апреля по цене $99. Если покупатель захочет вместе с книгой получить автограф автора, ему придется заплатить $399.

Ранее Трамп пообещал, что в случае своей победы на выборах главы государства в 2024 году он добьется полной независимости государства от Китая. Также он пообещал в случае возвращения в Белый дом отменить для КНР режим наибольшего благоприятствования в торговле.

Кроме того, Трамп подтвердил, что в случае своей победы на выборах президента он разрешит конфликт на Украине еще до инаугурации.