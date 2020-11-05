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Трамп призвал Верховный суд решить исход выборов президента США

11:09, 06 ноября 2020 135
Верховный суд США Верховный суд США Фото: David Dugan/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В связи с невозможностью проверить легитимность большого количества голосов за кандидатов в президенты США определить исход выборов должен Верховный суд страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Я легко выигрываю выборы президента Соединённых Штатов с легальными голосами. Наблюдателям не было разрешено каким-либо способом, путём или в какой-либо форме выполнять их работу, и, следовательно, голоса, поступившие в этот период (голосования по почте — NEWS.ru), должны считаться незаконными. Пусть это решит Верховный суд США, — написал Трамп в Twitter.

Глава Белого дома, борющийся за пост с демократом Джо Байденом, ранее неоднократно заявлял о фальсификации голосов и требовал пересчёта в ряде штатов. Он подчёркивал, что не позволит «украсть выборы у американского народа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Секретная служба США начала подготовку к выступлению перед нацией Джо Байдена. Ожидается, что он заявит о своей победе, хотя подсчёт голосов в разных штатах до сих пор не завершён.

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