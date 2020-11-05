Трамп призвал Верховный суд решить исход выборов президента США

https://static.news.ru/photo/67b7f4ee-2009-11eb-947b-fa163e074e61_660.jpg Верховный суд США Фото: David Dugan/CC BY-SA 3.0/commons.wikimedia.org

В связи с невозможностью проверить легитимность большого количества голосов за кандидатов в президенты США определить исход выборов должен Верховный суд страны. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп.

Я легко выигрываю выборы президента Соединённых Штатов с легальными голосами. Наблюдателям не было разрешено каким-либо способом, путём или в какой-либо форме выполнять их работу, и, следовательно, голоса, поступившие в этот период (голосования по почте — NEWS.ru), должны считаться незаконными. Пусть это решит Верховный суд США, — написал Трамп в Twitter.

I easily WIN the Presidency of the United States with LEGAL VOTES CAST. The OBSERVERS were not allowed, in any way, shape, or form, to do their job and therefore, votes accepted during this period must be determined to be ILLEGAL VOTES. U.S. Supreme Court should decide! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2020

Глава Белого дома, борющийся за пост с демократом Джо Байденом, ранее неоднократно заявлял о фальсификации голосов и требовал пересчёта в ряде штатов. Он подчёркивал, что не позволит «украсть выборы у американского народа».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Секретная служба США начала подготовку к выступлению перед нацией Джо Байдена. Ожидается, что он заявит о своей победе, хотя подсчёт голосов в разных штатах до сих пор не завершён.