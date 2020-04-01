https://static.news.ru/photo/a3e97352-7401-11ea-acbe-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп предупредил жителей страны о том, что из-за пандемии коронавируса две следующие недели будут очень тяжёлыми для американцев.

Об этом он заявил на брифинге. При этом он выразил надежду, что скоро трудный период закончится.

Затем, надеюсь, как прогнозируют эксперты<…> мы увидим свет в конце тоннеля, — сказал американский лидер.

Кроме того, глава Белого дома выразил уверенность, что в ближайшие две недели США достигнут пика смертности от коронавируса, и заявил, что если погибших в результате пандемии американцев будет менее 200 тысяч, то это будет хорошим показателем, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по данным СМИ, власти США почти исчерпали запасы средств личной защиты Национального стратегического резерва из-за пандемии коронавируса.