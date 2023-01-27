Трамп пообещал накрыть США непроницаемым куполом. Трамп пообещал для защиты США от гиперзвукового оружия создать систему ПРО

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп пообещал, что если его повторно изберут главой государства в 2024 году, он создаст систему противоракетной обороны, способную защитить страну от гиперзвуковых носителей ядерного оружия. Он также отметил, что при действующем президенте Джо Байдене мир стал более опасным, и предупредил об угрозе третьей мировой войны, на фоне которой, по мнению Трампа, две предыдущие покажутся «очень незначительными бойнями». Слова политика приводит РИА Новости.

И нет опасности большей, что смертоносная угроза ядерного оружия и гиперзвуковых ракет. В ядерном оснащении они могут за считанные минуты стереть целые города и даже страны. <...> Я построю щит для защиты Америки от ракетных атак. У нас будет мир через силу. Он у нас был, и у нас не было войн. Во времена администрации Трампа у нас не было войн — помните об этом, — заявил Трамп.

Он пообещал работать с конгрессом и «славными военными лидерами» над созданием «ультрасовременного щита противоракетной защиты следующего поколения». По словам Трампа, у США должен быть «непроницаемый купол», способный защитить живущих в стране граждан.

Политик также отметил, что противники должны понимать, что «это они, а не США будут полностью уничтожены», если решатся выпустить свои ракеты.

Ранее бывший помощник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что американская система противоракетной обороны не в состоянии отражать угрозы, которые могут исходить со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что государственная система ПРО находится в удручающем состоянии и не способна защитить страну от удара баллистических ракет.

Вице-адмирал США Джонни Вулф заявил, что Пентагону срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия. По его словам, США стараются ускорить темпы соответствующих испытаний и исследований.