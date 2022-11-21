В США рассказали о спешке из-за превосходства оружия России Вице-адмирал США Вулф заявил о спешке при внедрении технологии гиперзвука

Фото: Министерство обороны РФ

Вице-адмирал США Джонни Вулф заявил, что Пентагону срочно требуется догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия. США стараются ускорить темпы темпы соответствующих испытаний и исследований, отметил он в беседе с CNN.

Раньше у нас не было локомотива для разработки этой технологии и внедрения ее в системы вооружения. Не было нужды. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное, — подчеркнул вице-адмирал.

Директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Том Карако указал на стремление США «догнать» Россию и Китай. При этом, по его словам, Пентагон спешит не потому, что у Москвы есть гиперзвуковые ракеты, а из-за особых военных нужд.

Армия США планирует принять на вооружение гиперзвуковое оружие большой дальности в 2023 году.

Ранее бывший помощник по нацбезопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что американская система противоракетной обороны не в состоянии отражать угрозы, которые могут исходить со стороны России и Китая. Он подчеркнул, что государственная система ПРО находится в удручающем состоянии и не способна защитить страну от удара баллистических ракет.