Болтон заявил об отсутствии у США защиты от ракетной угрозы России и Китая Болтон: система ПРО США не отвечает исходящим от РФ и КНР вызовам

Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com

Американская система противорактеной обороны не в состоянии отражать угрозы, которые могут исходить со стороны России и Китая. Такую оценку высказал в интервью газете The Wall Street Journal бывший помощник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Он подчеркнул, что государственная система ПРО находится в удручающем состоянии и не способна защитить страну от удара баллистических ракет.

По мнению Болтона, действующая госадминистрация должна сделать усовершенствование противоракетной обороны своей приоритетной задачей. Экс-помощник Трампа также заострил внимание на том, что Иран разработал первую гиперзвуковую баллистическую ракету, напомнил о ракетных запусках КНДР и возможность проведения Пхеньяном ядерного испытания.

У Вашингтона нет оправданий тому, в сколь разреженном состоянии остается противоракетная оборона страны спустя два десятилетия после выхода США из Договора об ограничении систем ПРО. <...> Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, возможности США к сдерживанию и готовность страны симметрично отвечать военным путем <...> лишь снижались, — заявил Болтон.

По его словам, в настоящее время опсность ракетного удара по США значительно выросла за последние двадцать лет, при этом оборонные возможности необходимым образом усовершенствованы не были

Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон намерен выделить в 2023 году более $27 млн на проекты по использованию военных воздушных шаров на больших высотах. Они будут оснащены солнечными панелями и послужат дополнением к спутниковым системам, которые уже применяются армией США. Шары будут выполнять ряд задач, включая отслеживания гиперзвуковых ракет России и КНР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал планы США по использованию воздушных шаров. По его мнению, Пентагон «сдулся» и данный шаг говорит о провале программы противоракетной обороны США. Парламентарий также предположил, что на следующем этапе Вашингтон будет «надувать подводные шары», поскольку у России на вооружении есть ядерные торпеды «Посейдон».