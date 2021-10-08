Трамп обвинил Байдена в утрате США энергонезависимости

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал своего преемника Джо Байдена и его администрацию за потерю Америкой энергонезависимости. По его словам, из-за политики Байдена США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК, сообщает ТАСС.

Выступая перед своими сторонниками в штате Айова, Трамп заявил, что к концу его президентского срока Штаты располагали запасами нефти и газа «больше, чем у Саудовской Аравии и России».

Впервые мы обеспечили себе энергетическую независимость. Теперь же они (администрация Байдена. — NEWS.ru) обращаются к ОПЕК, России и другим странам с просьбой прислать нам немного нефти, — сказал Трамп.

Экс-президент уже предупреждал о скором попадании США в зависимость от поставок энергоносителей из-за рубежа. По его словам, к этому, в частности, может привести введение моратория на аренду федеральных земель для разработки нефтяных и газовых месторождений. Летом республиканцы добились приостановки действия моратория.

Ранее Трамп заявил, что экономические предложения Байдена принесут больше пользы Китаю, чем США. Он пояснил, что стратегия нынешнего хозяин Белого дома приведёт к «драматическому» повышению налогов на бизнес. В связи с этим американцам станет выгоднее работать в КНР, чем на родине.