Трамп не верит в опросы, в которых лидирует демократ Байден

Трамп удивлён тем, что дела у бывшего вице-президента Соединённых Штатов идут хорошо, отмечает Reuters.

EXCLUSIVE: Trump says he does not believe polls that show Biden ahead in presidential race https://t.co/BseIFFWzOS by @steveholland1 pic.twitter.com/cjw2yDHRGj