Трамп не верит в опросы, в которых лидирует демократ Байден

Американский президент подчеркнул, что Байден был некомпетентен в течение 30 лет.
Всё, что он когда-либо делал, было плохо. Его внешняя политика была катастрофой, — добавил Трамп.
Опрос, проведённый Reuters/Ipsos на этой неделе, показал, что на выборах президента США 3 ноября 44% зарегистрированных избирателей готовы поддержать Джозефа Байдена. Готовность проголосовать за нынешнего лидера Дональда Трампа выразили 40% респондентов.
Бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. Женщина подала на него заявление в полицию, писал NEWS.ru.