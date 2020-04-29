США

Трамп не верит в опросы, в которых лидирует демократ Байден

09:18, 30 апреля 2020

Глава США Дональд Трамп заявил, что не верит опросам общественного мнения, в которых его наиболее вероятного соперника по президентской гонке Джозефа Байдена называют её лидером.

Трамп удивлён тем, что дела у бывшего вице-президента Соединённых Штатов идут хорошо, отмечает Reuters.

Я не верю опросам. Я считаю, что люди этой страны умны. И я не думаю, что они посадят человека, который некомпетентен, — сказал глава государства в ходе интервью в Овальном кабинете.

Американский президент подчеркнул, что Байден был некомпетентен в течение 30 лет.

Всё, что он когда-либо делал, было плохо. Его внешняя политика была катастрофой, — добавил Трамп.

Опрос, проведённый Reuters/Ipsos на этой неделе, показал, что на выборах президента США 3 ноября 44% зарегистрированных избирателей готовы поддержать Джозефа Байдена. Готовность проголосовать за нынешнего лидера Дональда Трампа выразили 40% респондентов.

Бывшая помощница Байдена Тара Рид обвинила его в изнасиловании. Женщина подала на него заявление в полицию, писал NEWS.ru.

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