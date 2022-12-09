Трамп назвал позором для США обмен Бута на Грайнер

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Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп назвал обмен осужденной в РФ за контрабанду наркотиков баскетболистки Бриттни Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута позором для страны. По его словам, сделка не равнозначна из-за тяжести выдвинутых Буту обвинений. Экс-глава государства также указал на антиамериканскую позицию Грайнер, передает РИА Новости.

Какой тупой и непатриотичный позор для США, — сказал Трамп.

Он задался вопросом о том, почему американское руководство не включило в сделку осужденного за шпионаж американца Пола Уилана.

Самолет с Виктором Бутом ранее совершил посадку в московском аэропорту Внуково-2. Находившегося в тюрьме в США россиянина в четверг, 8 декабря, обменяли на отбывавшую тюремный срок в России американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ранее адвокат Виктора Бута Алексей Тарасов рассказал, что его подзащитный в первую очередь собирается побыть с семьей. По его словам, Буту необходимо привести в порядок свое здоровье, подорванное в тюрьме, после чего можно будет заняться делами. Адвокат добавил, что по возвращении домой Бута ждет ряд встреч. Тарасов предположил, что будет встреча с Владимиром Путиным, но он не знает, есть ли такая договоренность.