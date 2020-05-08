Трамп: коронавирус уйдёт сам

https://static.news.ru/photo/9d5f3382-9166-11ea-802a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bruce Cotler/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал предсказание о будущем распространении коронавируса. По его словам, COVID-19 прекратится сам.

Он отметил, что такие данные предоставляют медики, передаёт РИА Новости.

Это не значит, что он уйдёт в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам, — подчеркнул он.

Политик отметил, что вакцина, тем не менее, будет полезна.

Как ранее писал NEWS.ru, в администрации Дональда Трампа заявили, что экономика США начала восстанавливаться от удара пандемии COVID-19 и в 2021 году её ждёт стремительное развитие.

По мнению экономического советника президента Лоуренса Кадлоу, ближайшие два месяца станут «исключительно важными» для возобновления экономической активности в США.