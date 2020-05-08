Трамп: коронавирус уйдёт сам

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сделал предсказание о будущем распространении коронавируса. По его словам, COVID-19 прекратится сам.
Он отметил, что такие данные предоставляют медики,
Это не значит, что он уйдёт в этом году, к осени или после осени. В какой-то момент, может, он исчезнет сам, — подчеркнул он.
Политик отметил, что вакцина, тем не менее, будет полезна.
Как ранее писал NEWS.ru, в администрации Дональда Трампа заявили, что экономика США начала восстанавливаться от удара пандемии COVID-19 и в 2021 году её ждёт стремительное развитие.
По мнению экономического советника президента Лоуренса Кадлоу, ближайшие два месяца станут «исключительно важными» для возобновления экономической активности в США.
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