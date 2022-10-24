Starlink продолжит работать на Украине независимо от госфинансирования Маск: Starlink продолжит работать на Украине вне зависимости от финансирования Пентагона

Фото: starlink.com

Компания SpaceX не перестанет обеспечивать Украину спутниковой связью Starlink даже в случае отказа Пентагона финансировать работу сети, написал американский предприниматель Илон Маск в Twitter, тем самым, заверив вице-премьера и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова в продолжении действия проекта.

Еще до того как министерство обороны пришло с ответной реакцией, я сказал Михаилу Федорову, что SpaceX не отключит Starlink, даже если Минобороны откажется предоставлять финансирование, — написал Маск.

В ответ украинский министр поблагодарил бизнесмена, подчеркнув, что бесперебойная работа связи Starlink крайне важна для Украины.

Ранее Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине заявил, что деньги от американского военного ведомства ему больше не нужны. Объяснять свою позицию по данному вопросу он не стал.

В середине октября в SpaceX заявили, что не в состоянии оплачивать дальнейшее обслуживание системы Starlink на Украине, и попросили Пентагон взять эти расходы на себя. Маск тогда подтвердил информацию: он написал в Twitter, что всего лишь «следует совету» обматерившего его бывшего киевского посла в ФРГ Андрея Мельника. Тот в нецензурной форме предложил бизнесмену «отстать».