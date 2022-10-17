Маск отказался от денег Пентагона для Starlink на Украине Маск заявил, что ему больше не нужны деньги Пентагона для Starlink на Украине

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Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск в ответ на заявления Пентагона о возможной оплате услуг Starlink на Украине заявил, что деньги от американского военного ведомства ему больше не нужны. Объяснять свою новую позицию по данному вопросу он не стал, сообщает РИА Новости.

SpaceX уже отозвал запрос о финансировании, — подчеркнул предприниматель.

Его ответ последовал после заявлений Пентагона о рассмотрении возможности оплаты услуг Starlink на Украине. В американском военном ведомстве нашли возможность задействовать бюджетные средства после того, как ранее Маск заявил, что созданная им компания SpaceX больше не может платить за обслуживание Starlink на Украине. Маск просил Пентагон взять на себя покрытие расходов.

Ранее Илон Маск заявил, что продолжит оплачивать систему спутниковой связи Starlink для Украины. 15 октября он отметил, что компания SpaceX несет убытки в то время, как другие корпорации получают деньги налогоплательщиков.