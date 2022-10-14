Маск объяснил, почему решил «отстать» от Украины с оплатой Starlink Маск объяснил прекращение оплаты Starlink на Украине реакцией на слова экс-посла Мельника

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Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил, что SpaceX больше не может финансировать работу системы спутниковой связи Starlink на территории Украины. Миллиардер написал в Twitter, что всего лишь «следует совету» обматерившего его бывшего киевского посла в ФРГ Андрея Мельника. Тот предложил Маску «отстать».

Мы всего лишь следуем его совету, — написал миллиардер.

Свой комментарий бизнесмен оставил под постом журналиста издания Kyiv Post Джейсона Джей Смарта. Он рассказал, что Маск решил больше не оплачивать обслуживание системы спутниковой связи Starlink на Украине через несколько дней после высказываний Мельника.

Бывший посол обматерил Маска после того, как тот предложил план по урегулированию конфликта на Украине с сохранением Крыма в составе России. Также предприниматель рекомендовал повторно провести референдумы в ДНР, ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях под наблюдением ООН.

Ранее стало известно, что Маск находится под следствием федеральных властей в связи с его поведением в сделке по покупке Twitter.