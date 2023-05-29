Стало известно, как в перспективе США могут избежать дефолта Аналитик Самиев назвал снижение дефицита бюджета единственным способом для США избежать дефолта

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Единственным способом для США избежать дефолта в перспективе является снижение дефицита бюджета, финансируемого за счет государственного долга, считает аналитик Павел Самиев. Комментируя ситуацию Lenta.ru, эксперт отметил, что вместе с этим стране придется полностью изменить привычную экономическую модель.

Единственный вариант уйти от этого — перестать жить в долг, но именно на этом основана вся американская экономическая модель. И, вместе с тем, это один из основных элементов влияния страны на мир, — подчеркнул аналитик.

По словам Самиева, сейчас США удастся избежать дефолта благодаря повышению потолка госдолга, но в будущем эта проблема вновь встанет перед Вашингтоном. Эксперт уточнил, что такое решение позволит избежать шока для экономики. При этом постоянное негативно повышение потолка госдолга в будущем скажется на США.

Эксперт добавил, что в 2025 году Вашингтону вновь придется решать, что делать дальше. По его словам, очередной рост потолка госдолга приведет к снижению доверия к американским бумагам и к доллару.

Вероятно, и правда может наступить момент, когда дефолт лопнет этот пузырь, в некотором смысле оздоровив экономику, — заключил аналитик.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что достиг бюджетного соглашения, которое позволит избежать дефолта страны. По его словам, теперь документ готов для согласования с конгрессом. Байден обратился к членам законодательного органа страны с призывом принять соглашение.