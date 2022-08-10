США выделят Киеву $89 млн на разминирование территорий

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

США выделят киевским властям $89 млн на подготовку сапёров, которые должны будут заняться разминированием территории и обезвреживанием неразорвавшихся снарядов. Об этом сообщается в заявлении Госдепа.

Как сказано в документе, американское ведомство «намерено предоставить $89 млн в 2022 финансовом году на решение неотложных гуманитарных проблем», которые связаны с наличием заминированных территорий, неразорвавшихся снарядов и самодельных взрывных устройств. Деньги будут направлены на подготовку 100 групп сапёров, которые будут заниматься разминированием, и на покупку необходимых технических средств.

Ранее сообщалось, что на территории областной психбольницы Донецка в Кировском районе обнаружены 66 противопехотных мин «Лепесток». Противопехотная мина «Лепесток» рассчитана на повреждение ног человека и срабатывает, когда на неё наступают. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими военными кассетных боеприпасов, снаряжёнными минами «Лепесток», в городах республики.