США включили мастерскую керамики в новый список санкций против России США расширили список санкций против России, включив туда семь физлиц и мастерскую керамики

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Минфин США расширил список санкций против России, включив туда семь физлиц и мастерскую керамических изделий Perko Julleuchter в Калуге, принадлежащую одному из этих лиц. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Как утверждают в Вашингтоне, попавшие под ограничения лица являются «частью глобальной информационной операции, связанной с Россией», которые нацелены на Украину и граничащие с ней страны, включая Молдавию, а также Балканы, ЕС, Британию и США. Они занимаются обучением и руководством группами, которые проводят антиправительственные акции в демократических странах, считает Минфин США.

Как следует из документа, санкции вводятся против Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой. Вышеупомянутая мастерская также принадлежит Лосеву. Для попавших под санкции физлиц, в числе прочего, вводятся ограничения на въезд в страну и ведение бизнеса с американскими гражданами и компаниями. По мнению Минфина, все эти лица прямо или косвенно участвуют или пытались участвовать в деятельности, которая подрывает мир и безопасность в США и странах-партнерах.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что 11-й пакет санкций ЕС против России сконцентрируется на противодействии обходу действующих ограничений. По ее словам, введение предыдущих пакетов сильно пошатнуло экономическое положение РФ.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз рассчитывает ввести санкции против стран, которые помогают России обойти европейские ограничения. Рестрикции будут введены в первую очередь в отношении тех государств, которые не смогут объяснить скачки в торговле ключевыми товарами и технологиями.