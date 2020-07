США обновили рекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/dc2aefb8-c7fb-11ea-8038-fa163e074e61_660.jpg Фото: Steve Sanchez/Global Look Press

Количество заразившихся коронавирусом в США за последние сутки достигло новой рекордной отметки — 75 тысяч человек. Предыдущий рекорд, установленный неделю назад, составлял 68 тысяч заболевших.

В общей сложности с начала пандемии на территории США выявлено более 3,5 млн случаев заражения COVID-19. Жертвами инфекции стали 138,2 тысячи человек, сообщает The New Your Times на основе собственных подсчётов.

В издании полагают, что причиной пятничных рекордов является задержка при предоставлении учреждениями здравоохранения на местах собранных данных, когда накопленная за неделю информация публикуется к последнему рабочему дню.

За сутки в США скончались 949 заразившихся коронавирусом. Самый высокий рост смертности зафиксирован в Аризоне, Алабаме, Луизиане, Миссисипи, Неваде, Техасе, Флориде и Южной Дакоте.

США продолжают занимать первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. На втором месте находится Бразилия, где насчитывается более 1,9 млн случаев заражения, на третьем — Индия (свыше 937 тысяч заболевших).

Россия занимает четвёртое место. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 752,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 531,6 тысячи пациентов, умерли 11,9 тысячи.

Всего коронавирусом охвачено более 200 стран. Общее количество заболевших превышает 13,7 млн человек. За время пандемии выздоровели более 8,1 млн человек и свыше 587,5 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минздраве США ожидают роста смертности от COVID-19 в течение ближайших двух-трёх недель. Замглавы ведомства Бретт Жируар отметил, что вторая волна заражения может прокатиться по Штатам осенью. По его словам, власти будут делать всё возможное, чтобы коронавирус не наложился на сезонный грипп.