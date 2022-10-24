США не собираются отправлять войска на Украину В Белом доме заявили, что не планируют отправлять войска на Украину

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Соединенные Штаты не планируют отправлять военный контингент на Украину, несмотря на заявления ряда американских командиров, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, слова которого приводит ТАСС. Ранее появилась информация о том, что американские «Кричащие орлы» — 101-я дивизия воздушно-десантных войск — могут зайти на территорию Украины.

Ничего не изменилось относительно решения главнокомандующего [Джо Байдена] о том, что на территории Украины американские войска не будут принимать участие в боевых действиях, — заявил представитель Белого дома.

О том, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск, стало известно несколькими днями ранее. Командир дивизии, имеющей официальное словесное название «Кричащие орлы», несколько раз заявил, что десантники готовы к сражению на территории Украины уже в ночь на 23 октября. При этом миссия дивизии заключается в «защите территории НАТО». Дивизия «Кричащие орлы» включает в себя легкую пехотную группировку численностью до 4,7 тысячи военных.

Сербский президент Александр Вучич отметил, что размещение в Румынии американских военных обостряет ситуацию на континенте. Он отметил, что власти США прислали в Европу лучшее военное подразделение в мире и разместили его вблизи границы с Украиной, что может привести к эскалации.