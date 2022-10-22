CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию CBS News: США разместили в Европе десантную дивизию, которая готова зайти на Украину

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press

США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск. Ее командир заявляет о готовности зайти на территорию Украины, сообщает телеканал CBS News.

101-я воздушно-десантная дивизия армии США размещена в Европе впервые почти за 80 лет на фоне обострения отношений между Россией и военным альянсом НАТО под руководством США, — подчеркивается в публикации.

Командир дивизии, имеющей официальное словесное название «Кричащие орлы», в беседе с телеканалом несколько раз сказал, что десантники готовы к сражению уже ближайшей ночью. При этом миссия дивизии заключается в защите территории НАТО.

Дивизия «Кричащие орлы» включает в себя легкую пехотную группировку численностью до 4,7 тысячи военных, она дислоцирована в Румынии.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что если Украина ударит по России поставленными НАТО ракетами большой дальности, Россия официально объявит Альянс участником конфликта. Военный аналитик заявил, что мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны и вопрос стоит только в том, когда он произойдет.