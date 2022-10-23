«Идеальный шторм»: Вучич о размещении американских военных в Румынии Вучич назвал идеальным штормом размещение американских военных в Румынии

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Президент Сербии Александр Вучич

Размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США обостряет ситуацию на континенте, заявил в ходе заседания Центрального комитета Сербской прогрессивной партии президент страны Александр Вучич. Он отметил, что власти США прислали в Европу лучшее военное подразделение в мире и разместили его вблизи границы с Украиной. Трансляция выступления доступна на сайте агентства TANJUG.

Мы приближаемся к тому, что я называл идеальным штормом на прошлом заседании. <...> Когда вы видите, что американцы прислали свое абсолютно самое лучшее подразделение в мире, а это 101-я воздушно-десантная дивизия, привезли ее в Румынию в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет: дойдет ли до прямого столкновения или нет, — высказался Вучич.

Он подчеркнул, что в данной ситуации не стоит рассчитывать на уступки с чьей-либо стороны. Президент Сербии убежден, что происходящее отразится на судьбе его страны, но каким конкретно образом, он не рассказал.

Накануне стало известно, что США разместили в Европе 101-ю дивизию воздушно-десантных войск. Командир дивизии, имеющей официальное словесное название «Кричащие орлы», несколько раз заявил, что десантники готовы к сражению на территории Украины уже в ночь на 23 октября. При этом миссия дивизии заключается в «защите территории НАТО». Дивизия «Кричащие орлы» включает в себя легкую пехотную группировку численностью до 4,7 тысячи военных.

Ранее заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что если Украина ударит по России поставленными НАТО ракетами большой дальности, Россия официально объявит Альянс участником конфликта. Военный аналитик заявил, что мир стоит на пороге перехода к начальному этапу третьей мировой войны и вопрос стоит только в том, когда он произойдет.