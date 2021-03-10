США не разрешают дипломатам из РФ продлить пребывание в стране

https://static.news.ru/photo/5c9cd290-823e-11eb-91b9-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance/Global Look Press

Российские дипломаты не могут получить в США разрешения на продление пребывания в стране. Об этом рассказал генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров.

Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован, — цитирует дипломата РИА Новости.

По словам Захарова, многие вынуждены возвращаться в Россию, при этом никто не направляется им на смену. Это оказывает негативное влияние на возможность российским дипломатам эффективно выполнять свои задачи.

Консул заметил, что Штаты не только затягивают с выдачей виз новым сотрудникам дипмиссий. Также американская сторона отказывается продлевать разрешения на пребывание в стране российским дипломатам, которые уже там находятся. Таким образом, если у кого-то из них возникнет необходимость выехать в Россию, вернуться в США они уже не смогут. По словам Захарова, генконсульство надеется на пересмотр Штатами своей позиции и на то, что возобновятся конструктивные переговоры по визовому вопросу.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Джо Байден отменил указ предшественника Дональда Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в Соединённых Штатах. Временный запрет был введён, чтобы защитить рабочие места американцев, но новый глава Белого дома считает, что это распоряжение только навредило американским семьям и компаниям.