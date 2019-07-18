https://static.news.ru/photo/e98dff7a-a965-11e9-84b4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Farshid-M. Bina/dpa/Global Look Press

Глава Центрального командования ВС США Кеннет Маккензи заявил, что Вашингтон намерен «агрессивно» добиваться свободного прохода судов через Персидский залив.

Он пояснил, что в настоящее время США обсуждают с мировым сообществом вопрос судоходства на Ближнем Востоке.

Маккензи добавил, что американская сторона не стремится к войне с Ираном и не рассматривает вооружённый конфликт как неизбежность. При этом Вашингтон хочет удержать Тегеран от «дестабилизирующих действий» в регионе, сообщает Reuters .

Ранее News.ru писал, что иранские военные перехватили у острова Ларак иностранное судно, перевозившее нефть. Власти страны утверждают, что топливо отгружено местными контрабандистами и предназначено для других стран.