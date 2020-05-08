США направят восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам

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Власти США намерены отправить за границу восемь тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких. Об этом распорядился президент Дональд Трамп. О том, для каких стран предназначается помощь и будет ли она безвозмездной, пока не сообщается.

Определённым образом, я хочу, чтобы это была безвозмездная помощь. Я, правда, хочу. Я думаю, это будет жест доброй воли. Тяжело говорить людям, что они должны заплатить нам за спасение от смерти, — заявил американский лидер.

В настоящее время в резерве США находится более 12 тысяч аппаратов, готовых к отправке в различные штаты. Всего в стране работает девять фабрик, которые производят аппараты ИВЛ, отмечает Lenta.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о распространении аппаратов искусственной вентиляции лёгких. По его словам, регионам передали больше 1500 приборов. Больше тысячи из них получены от Минпромторга, ещё около 500 — через прямые контракты с производителями.