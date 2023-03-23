США начнут плотно работать с белорусской оппозицией Госдеп: США запустят стратегический диалог с «демократическим движением» Белоруссии

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Администрация США намерена запустить стратегический диалог с «демократическим движением и гражданским обществом» Белоруссии. Об этом первый заместитель американского госсекретаря Уэнди Шерман сообщила бывшему кандидату на пост президента Белоруссии Светлане Тихановской в ходе встречи в Вашингтоне. В распространенном пресс-службой Госдепа письменном заявлении по итогам встречи отмечается, что необходимые мероприятия будут проводиться с конца 2023 года.

Шерман и Тихановская выразили надежду, что в стратегическом диалоге примут участие учреждения правительства США, занимающиеся ситуацией вокруг Белоруссии, а также широкий круг белорусских демократических сил, включая политических лидеров, представителей гражданского общества, независимых журналистов, правозащитников, юристов, профсоюзных лидеров, ученых и простых белорусов, — говорится в документе.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что США рассматривают вариант назначения в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии. При этом он не назвал ни сроков кадрового назначения, ни того, кто может занять данный пост.

9 марта в Белоруссии была введена смертная казнь за госизмену для всех лиц, занимающих государственные должности. Основная цель такого решения — усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности, поясняли в администрации президента Александра Лукашенко.

В этой связи заместитель председателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич заявил, что Минск не станет обращать внимание на заявление Евросоюза по данном поводу. Он также пояснил, что поправки были приняты не для подавления оппозиции, но для того, чтобы предотвратить ситуации, в которых представители власти работают против интересов страны.