ВМС США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) в Тихом океане.
Испытания прошли недалеко от острова Гуам. Манёвры состоялись во время празднования 70-й годовщины создания КНР. Дальность ракеты составляет более 100 миль. По данным
Ранее News.ru писал, что Военно-морские силы США провели первый запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote. Она предназначена для имитации угроз, создаваемых многоступенчатыми боеприпасами, в частности, российским «Калибром».
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