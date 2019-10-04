https://static.news.ru/photo/1d2f3d38-a855-11e9-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

ВМС США провели испытания новой противокорабельной крылатой ракеты Naval Strike Missile (NSM) в Тихом океане.

Испытания прошли недалеко от острова Гуам. Манёвры состоялись во время празднования 70-й годовщины создания КНР. Дальность ракеты составляет более 100 миль. По данным CNN , ракета разработана с применением технологии обеспечения малозаметности. Кроме того, NSM может менять курс.

Ранее News.ru писал, что Военно-морские силы США провели первый запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote. Она предназначена для имитации угроз, создаваемых многоступенчатыми боеприпасами, в частности, российским «Калибром».