США и ЕС разрабатывают санкции против чиновников Белоруссии

Фото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Алексей Иванчин NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Федеральное бюро расследований (ФБР) США и Агентство по обеспечению безопасности инфраструктуры и кибербезопасности (CISA) устраняют последствия новых кибератак, совершённых на правительственные структуры. Однако они не торопятся кого-либо обвинять в произошедшем, пишет ТАСС со ссылкой на официальное сообщение CISA.

ФБР и CISA принимают меры в связи с фишинговой атакой в отношении правительственных, межправительственных и неправительственных организаций, — сказано в заявлении. Спецслужбы подтвердили информацию из открытых источников, что атаки связаны...