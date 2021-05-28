США и ЕС разрабатывают санкции против чиновников Белоруссии

https://static.news.ru/photo/032aeaee-5c3c-11eb-87d9-fa163e074e61_660.jpgФото: Stefani Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos
Адресные санкции против ключевых представителей белорусских властей разрабатывают США в сотрудничестве с ЕС и другими партнёрами. Об этом сообщила в пресс-релизе официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
Соединённые Штаты в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками разрабатывают список адресных санкций против ключевых членов режима Лукашенко, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека и коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая, — говорится в сообщении Псаки.
Кроме того, Штаты намерены вернуть снятые ранее санкции против девяти белорусских государственных предприятий. Это ожидается 3 июня 2021 года.
23 мая лайнер Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Это произошло после сообщения о минировании, которое позже не подтвердилось. На борту находился основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич. Его задержали.