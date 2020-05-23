Спортивным клубам из штата Нью-Йорк разрешили начать тренировочные сборы

https://static.news.ru/photo/05f490be-9deb-11ea-b0a2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что с 24 мая спортивным клубам штата разрешено организовывать тренировочные лагеря.

Об этом сообщает Associated Press. Губернатор отметил, что власти Нью-Йорка хотят, «чтобы люди могли смотреть спорт». Куомо подчеркнул, что жители штата до сих пор остаются дома и им надо чем-то себя занимать.

Это возвращение к нормальной жизни. Поэтому мы работаем и призываем все спортивные команды начать сборы как можно скорее, — сказал губернатор.

23 мая власти штата объявили, что суточное число жертв коронавируса впервые опустилось ниже 100, составив 84. Всего в США выявлено свыше 1,6 млн случаев COVID-19, более 97 тысяч человек скончались от болезни.

Как ранее сообщал NEWS.ru, жителям штата Нью-Йорк разрешили собираться группами до 10 человек.