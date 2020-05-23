Спортивным клубам из штата Нью-Йорк разрешили начать тренировочные сборы

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что с 24 мая спортивным клубам штата разрешено организовывать тренировочные лагеря.
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Это возвращение к нормальной жизни. Поэтому мы работаем и призываем все спортивные команды начать сборы как можно скорее, — сказал губернатор.
23 мая власти штата объявили, что суточное число жертв коронавируса впервые опустилось ниже 100, составив 84. Всего в США выявлено свыше 1,6 млн случаев COVID-19, более 97 тысяч человек скончались от болезни.
Как ранее сообщал NEWS.ru, жителям штата Нью-Йорк разрешили собираться группами до 10 человек.
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