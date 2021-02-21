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СМИ: в США один человек погиб в результате стрельбы в доме ветеранов

21:02, 21 февраля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американском городе Кеннетт (штат Миссури) неизвестный открыл стрельбу в доме ветеранов. Сообщается об одном погибшем, по меньшей мере четверо получили ранения.

Сведений о возможной причине нападения и задержании причастных к нему нет. Как сообщает телеканал ABC, двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, они были доставлены в медучреждение по воздуху, ещё двое были госпитализированы в местные больницы.

Ранее стало известно о нескольких погибших в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Орлеан). Инцидент произошёл рядом с оружейным магазином, причиной называют конфликт между покупателями.

Как сообщал NEWS.ru, полиция задержала в Ленинградской области мужчину, ранившего из травматического пистолета уборщика снега. Причиной конфликта стало недовольство хозяина магазина, незаконно установленную вывеску которого после уборки завалило снегом.

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