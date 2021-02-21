СМИ: в США один человек погиб в результате стрельбы в доме ветеранов

В американском городе Кеннетт (штат Миссури) неизвестный открыл стрельбу в доме ветеранов. Сообщается об одном погибшем, по меньшей мере четверо получили ранения.
Сведений о возможной причине нападения и задержании причастных к нему нет. Как
Ранее стало известно о нескольких погибших в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Орлеан). Инцидент произошёл рядом с оружейным магазином, причиной называют конфликт между покупателями.
Как сообщал NEWS.ru, полиция задержала в Ленинградской области мужчину, ранившего из травматического пистолета уборщика снега. Причиной конфликта стало недовольство хозяина магазина, незаконно установленную вывеску которого после уборки завалило снегом.