СМИ: в США один человек погиб в результате стрельбы в доме ветеранов

https://static.news.ru/photo/7828ce68-7471-11eb-8f73-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В американском городе Кеннетт (штат Миссури) неизвестный открыл стрельбу в доме ветеранов. Сообщается об одном погибшем, по меньшей мере четверо получили ранения.

Сведений о возможной причине нападения и задержании причастных к нему нет. Как сообщает телеканал ABC, двое пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, они были доставлены в медучреждение по воздуху, ещё двое были госпитализированы в местные больницы.

Ранее стало известно о нескольких погибших в результате стрельбы в Новом Орлеане (штат Орлеан). Инцидент произошёл рядом с оружейным магазином, причиной называют конфликт между покупателями.

Как сообщал NEWS.ru, полиция задержала в Ленинградской области мужчину, ранившего из травматического пистолета уборщика снега. Причиной конфликта стало недовольство хозяина магазина, незаконно установленную вывеску которого после уборки завалило снегом.