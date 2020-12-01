Почти 300 тысяч бюллетеней исчезли на президентских выборах в США

https://static.news.ru/photo/e290f186-3466-11eb-896e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После выборов президента США прошёл почти месяц, однако итоги до сих пор не подведены, так как продолжают всплывать новые подробности о нарушениях и проблемах при подсчёте голосов. Стало известно, что пропало почти 300 тысяч заполненных бюллетеней.

В Пенсильвании пропал грузовик, который привёз из штата Нью-Йорк до 288 тысяч бюллетеней — это следует из слов водителя машины Джесси Моргана. Также сообщается, что на следующий день после голосования в штате Висконсин более 100 тысяч бланков датировали другим числом для того, чтобы их можно было учесть, сообщает Washington Examiner со ссылкой на несколько источников.

Ещё одна ошибка — неясно, сознательная или случайная — была выявлена в Мичигане и Пенсильвании. Там бюллетени в поддержку действующего президента США Дональда Трампа оказались в корзине с надписью «Недоставленная деловая почта». Примечательно, что бланки с голосами за его оппонента Джо Байдена были доставлены вовремя.

По данным СМИ, именно Байден побеждает на выборах, состоявшихся 3 ноября. Сам кандидат от Демократической партии также объявил о своей победе. Трамп же, понимая, что вряд ли сможет помешать Байдену, тем не менее не перестаёт во всеуслышание говорить о масштабных нарушениях, которые позволили его оппоненту выиграть. Впрочем, генпрокурор США Уильям Барр заявил, что ни его ведомство, ни ФБР не обнаружили нарушений настолько серьёзных, что они могли бы повлиять на исход выборов.

Как ранее писал NEWS.ru, Дональд Трамп собирает деньги на новую предвыборную кампанию. Он подумывает над тем, чтобы объявить о намерении баллотироваться в 2024 году в день инаугурации Джо Байдена 20 января.