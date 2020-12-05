СМИ: команда Трампа мешает Байдену встречаться с разведчиками Пентагона

https://static.news.ru/photo/14bfd316-36ec-11eb-9313-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Global Look Press

Официальный Пентагон (Минобороны США) заявляет, что не препятствует команде кандидата в президенты Штатов Джо Байдена встречаться с разведкой. Но, по информации изданий CNN и WP, представители демократа могут переговорить лично далеко не со всеми.

Администрация действующего лидера страны Дональда Трампа мешает его оппоненту по выборам на этой неделе организовать контакты с военными в рамках процедуры передачи власти, передаёт CNN, ссылаясь на экс-высокопоставленного разведчика.

Собеседник журналистов отметил, что 4 декабря для группы переходного периода провели брифинги по оборонным вопросам, в том числе по международной безопасности, однако проблемы разведки не затрагивали. При этом 23 ноября Минобороны США сообщило о готовности начать процесс передачи власти новой администрации страны во главе с Байденом.

Штаб Трампа накануне подал иск об аннулировании результатов выборов в штате Джорджия. Кроме того, команда политика намерена представить в суде доказательства махинаций с подведением итогов голосования в Неваде. По словам представителей президента, у них есть доказательства «тысяч и тысяч случаев подлога» в регионе.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отставка директора оперативной группы Пентагона по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в РФ) Кристофера Майера вызвала слухи о желании уходящей администрации президента США затруднить работу следующей команде. В американском оборонном ведомстве заявили, что это признак успеха, которого добились США в борьбе с террористической угрозой на Ближнем Востоке, но окружение Майера видит в его уходе негативные признаки.