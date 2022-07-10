Семья пропавшего на Украине пехотинца США обвинила Белый дом в бездействии

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Официальная резиденция президента США

Родственники пропавшего на Украине отставного морского пехотинца США Грейди Курпаси обвинили Белый дом в том, что он бездействует и проявляет нерасторопность в поисках военнослужащего, пишет The Washington Post. Семья солдата предполагает, что надежда на спасение зависит от переговоров между американскими властями и Кремлем.

Семья и друзья обвинили администрацию Байдена в бездействии, заявив, что какая-либо надежда найти его живым зависит от переговоров между Вашингтоном и Москвой, — сказано в тексте статьи.

Ранее издание Independent сообщило, что семьи пропавших американцев обратились к администрации Джо Байдена с просьбой принять все необходимые меры, чтобы добиться освобождения их родственников.

До этого пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне начали проверку информации об американце, который, предположительно, мог пропасть без вести на Украине. Телеканал CNN указал, что им оказался ветеран морской пехоты в отставке Курпаси, личность которого опознала супруга.