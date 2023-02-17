Сбитый над США объект мог быть шаром за $12 Aviation Week: уничтоженный над США летающий объект мог быть аэростатом любительского кружка за $12

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Объект, сбитым американскими ВВС в небе над страной, мог оказаться шаром стоимостью $12, который запустили участники любительского кружка из штата Иллинойс, сообщает портал Aviation Week. В кружке Northern Illinois Bottlecamp Balloon Brigade 15 февраля сообщили об исчезновении летательного объекта, который в последний раз подавал сигнал над Аляской 10 февраля. В те же дни Вашингтон сообщил о ликвидации объекта в небе.

Летающий по миру шар объявлен «пропавшим без вести» кружком из Иллинойса, он стал кандидатом, способным объяснить появление одного из трех загадочных объектов, сбитых четырьмя ракетами с тепловым наведением, запущенными авиацией США, — говорится в сообщении.

Цена подобных предметов с микросхемами варьируется от $12 до $180, подчеркивает издание.

Эксперты в этой области отмечают, что пытались предупредить американских военных и ФБР о нахождении в воздухе подобных объектов радиолюбителей.

10 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы США сбили «высотный объект», который вошел в воздушное пространство США над штатом Аляска. Он указал на его меньший размер по сравнению с китайским воздушным шаром, ранее сбитым над Атлантикой.