Салливан заявил о новых шагах США в отношении России

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США готовит новые дипломатические шаги в отношении России. По его словам, дополнительную информацию по этому поводу американская администрация сможет представить уже на следующей неделе, передаёт телеканал CBS.

Россия провела три встречи с западными странами, где обсуждалась ситуация вокруг Украины, а также архитектура европейской безопасности. Эти встречи, которые проходили в Женеве, Вене и Брюсселе, выявили значительное расхождение сторон и завершились договорённостью о новых контактах.

Мы находимся в тесном контакте с нашими союзниками и партнёрами, включая украинцев... Мы работаем в тесной координации над дальнейшими шагами. В начале следующей недели мы сможем поделиться большей информацией относительно дальнейших дипломатических шагов, — сказал Салливан.

Также советник американского президента добавил, что США готовы как к обострению ситуации, так и к продолжению дипломатической работы.

Если Россия захочет двигаться вперёд по пути дипломатии, мы абсолютно готовы к этому в сотрудничестве с нашими союзниками и партнёрами. Если Россия захочет спускаться по тропе вторжения и эскалации, мы готовы к этому тоже с решительным ответом, — добавил представитель Белого дома.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что если найдётся подтверждение причастности России к хакерским атакам против Украины, США и их союзники подготовят подходящий ответ.