Рябков: США не смогут достичь неоспоримого военного преимущества

https://static.news.ru/photo/7a83376a-c2ed-11ea-9f21-fa163e074e61_660.jpg Сергей Рябков Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пытаются достигнуть неоспоримого военного преимущества, но они его не достигнут.

США движимы линией на максимальное освобождение в сфере контроля над вооружениями. Они считают принципиально допустимым нахождение способов обеспечить для себя неоспоримое военное преимущество, но они этого не достигнут, так как на любое действие есть противодействие. Мы неоднократно доказывали, в том числе в последние годы, что у нас эффективнейшая система обеспечения собственной безопасности военными и технологическими средствами. В этом ни у кого не должно быть сомнений, — привели слова Сергея Рябкова в ТАСС.

Он добавил, что Договор по открытому небу прекратит существование, если США склонит союзников к выходу из него.

Выйдя из договора, США вполне могут, судя по их поведению в последнее время, попробовать потянуть за собой некоторых своих союзников. Если это произойдёт, тогда, конечно, судьба договора будет предрешена и он прекратит своё существование, — процитировали Сергея Рябкова в ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, политический эксперт Владимир Павленко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео пытается поссорить Европу с Китаем, однако у него ничего не получается. Как отметил эксперт, теряя влияние и на Европу, и на Азию, США рискуют потерять всю Евразию.